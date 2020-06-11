قسنطينة: توقيف مسبوقين قضائيا بحوزتهما 587.43 غرام من المخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر 24 و 31 سنة متورطين في قضية حيازة، تخزين، نقل، توزيع وعرض للبيع مادة مخدرة -كيف معالج- في إطار جماعة إجرامية منظمة مع استعمال مركبة ذات محرك مع العود.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات وردت للفرقة مفادها تواجد شخصين على متن مركبة من نوع ” فولكسفاغن بولو” بصدد ترويج كمية من المخدرات على مستوى احياء المدينة الجديدة علي منجلي.

وبتكثيف الأبحاث و التحريات مع الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل، تم تحديد هوية المركبة ومكان تواجدها، ليتم وضع نقطة مراقبة على مستوى مفترق الطرق جامعة قسنطينة 3 مكنت من توقيفها على متنها شخصين بعد خطة عملية محكمة.

وبعد اخضاعها للتفتيش، تم العثور على 6 صفائح من المخدرات كل صفيحة كانت ملفوفة بقطعة قماش وكيس بلاستيكي على حدى ومخبأة بأحكام داخل المركبة.

كما تم حجز مبلغ مالي و 3 هواتف نقالة، وكذا سلاح ابيض محظور من نوع اوبينال، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

ومكنت العملية من حجز كمية من المخدرات تقدر بـ 587.43 غرام، مبلغ مالي، 3 هواتف نقالة وسلاح ابيض محظور من نوع أوبينال، إضافة مركبة من نوع “بولو فولسفاغن”.

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهما أمام النيابة المحلية فيما تم تحويل المركبة ووضعها بالمحشر.