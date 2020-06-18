قسنطينة: توقيف مسبوقين وحجز 330 قنينة من المشروبات الكحولية

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قسنطينة: توقيف مسبوقين وحجز 330 قنينة من المشروبات الكحولية
بقلم نسرين محفوف

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة عين عبيد من حجز كمية من المشروبات الكحولية، مع توقيف مسبوقين قضائيا يبلغان العمر31 و 47 سنة ضالعين في بيعها.

حيثيات القضية تعود الى معلومات واردة، مفادها قيام بعض الاشخاص المشبوهين ببيع المشروبات الكحولية بمنطقتين بمدينة عين عبيد.

وعليه تم تكثيف التحريات والأبحاث والتي أثمرت بتحديد هوية مشتبه فيهما يعدان من ذوي السوابق العدلية، ليتم توقيفهما بعد الترصد لهما كل واحد على حدى وحجز بحوزتهما كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 330 قنينة من مختلف الأنواع.

وتم تحويلهم رفقة المضبوطات الى مقر أمن الدائرة أين  تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، تم تقديمهما أمام النيابة المحلية.


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