قسنطينة: توقيف مسبوق قضائيا تورط في قضية اعتداء متبوع بالسرقة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري 16 بولاية قسنطينة، من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية يبلغ من العمر 22 سنة.

وتورط الشخص الموقوف في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض متبوع بالسرقة حمل وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وسكاكين وقارورات غاز مسيل للدموع.

وتعود وقائع القضية إلى لشكوى مقدمة من قبل ضحية بخصوص تعرضه للاعتداء بالسلاح الأبيض متبوع بالسرقة على مستوى حي كوحيل لخضر طالت مبلغ مالي معتبر مدعما شكواه بشهادة عجز عن العمل بـ 16 يوما.

ومكنت التحريات والأبحاث المكثفة من تحديد هوية مشتبه فيه، بعد استغلال جيد للمعلومات تم تحديد مكان تواجده.

وتم إعداد خطة عملية محكمة، مع تطويق جيد للمكان، أثمرت عن توقيف هذا الأخير على مستوى الأحراش المحاذية لواد الرمال بعد محاولة يائسة للفرار من الطوق الأمني من خلال رش قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وحجز بحوزته قاروراتي غاز مسيل للدموع، بالإضافة إلى سكين من الحجم كبير وخنجرين من نوع أوكابي.

وتم تحويله الموقوف إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومكن التحقيق المعمق من استرجاع جزء من المبلغ المسروق (أزيد من 100 مليون سنتيم).

كما مكن تفتيش مقر اقامة هذا الأخير بناء على اذن من السلطة المختصة من ضبط قارورة غاز مسيلة للدموع، خنجر من نوع اوكابي، اضافة الى 2 عصا خشبية .

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.