قسنطينة: توقيف مسبوق قضائيا وحجز كمية من الكيف المعالج

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في قسنطينة. من وضع حد لمروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية ، يبلغ من العمر 24 سنة مع حجز كمية من الكيف المعالج.

وقائع القضية انطلقت بناء على معلومات مؤكدة تتعلق بوجود نشاط مشبوه لأحد الأشخاص المسبوقين قضائيا ، هذا الأخير يقوم بترويج المخدرات على مستوى أحد الأحياء الشعبية بمدينة قسنطينة وتخزينها داخل مقر إقامته ، على إثر ذلك باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. ليتم استصدار إذن بالتفتيش من الجهات القانونية المختصة. نتائج التفتيش كانت ايجابية أين عثر بمسكنه على كمية من المخدرات ” كيف معالج بوزن 690 غرام. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج. مباشرة تم توقيف المعني وتحويله لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

حيث و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية. وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية الحيازة والحصول والشراء للمخدرات “كيف معالج” لغرض البيع.