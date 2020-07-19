قسنطينة: توقيف مسبوق قضائيا وحجز 580 قرص من المؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية

تمكنت الضبطية القضائية لأمن ديدوش مراد، مدعومة بالأفواج الليلية، من حجز كمية من المؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية، وتوقيف مسبوق قضائيا يبلغ 26 سنة، متورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة والترويج.

العملية جاءت على اثر عملية شرطية لقوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ديدوش مراد للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد -19- وكذا محاربة الجريمة الحضرية، والتي مست العديد من الأحياء الأماكن المشبوهة بإقليم الاختصاص.

وقد تم توقيف مشتبه فيه معروف بسوابقه العدلية على متن مركبة من نوع بيجو 301 لغرض المراقبة العادية والإدارية للمركبة.

وخلال عملية التفتيش، تم ضبط كيس بلاستيكي بالصندوق الخلفي بداخله 8 علب من دواء بريغابلين 150 ملغ كل علبة تحتوي على 60 كبسولة، بالإضافة إلى 5 علب من المؤثر العقلي باركيديل.

كما تم حجز مبلغ مالي بحوزته مشكل من مختلف الفئات الورقية ليتم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.