قسنطينة: توقيف نصاب متخفي بوثائق مزورة محل 21 أمر قضائي
تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة. من توقيف شخص، محل 21 أمر بالقبض صادرة من عدة محاكم بشرق ووسط البلاد. عن قضايا نصب وتزوير في محررات إدارية، تجارية، وبنكية، وإصدار شيكات بدون رصيد. ومبحوث عنه في قضية مماثلة لدى الأمن الحضري التاسع علي منجلي.
وقائع العملية تعود إلى تنسيق استعلاماتي بخصوص معلومات عن تخفي شخص مشبوه على مستوى المدينة القديمة. ليتم الترصد له وإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه.
وتبين عند مراقبته أنه يستخدم وثيقة هوية مزورة للتملص من المتابعات القضائية التي هو متورط فيهات. ومباشرة تم تحويله لمقر الفرقة، حيث بعد تأكيد هويته الحقيقية على مستوى محطة تحقيق الشخصية. تم تنقيطه و كشف أنه محل 21 أمر قضائي جلها أوامر بالقبض صادرة من محاكم عنابة، قسنطينة، الخروب. بئر مراد رايس، عزازقة، بوفاريك، العلمة، الدرعان، الرويبة، و الشراقة، ليتم إنجاز ملفات جزائية عن ذات الأوامر القضائية. بالإضافة لملف منفصل عن قضية استخدامه لوثيقة هوية مزورة.
كما تبين ان المعني مبحوث عنه من قبل الضبطية القضائية للأمن الحضري التاسع بأمن دائرة علي منجلي في قضية مشابهة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعني أمام النيابة المحلية.
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العاصمة: توقيف شخص نصب على مواطنين فيما يُقارب نصف مليار سنتيم
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السادس بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد. مشتبها فيه محل عدّة شكاوي في قضايا نصب واحتيال.
قضية الحال جاءت بعد تسجيل الأمن الحضري لشكاوي خاصة بقضايا نصب واحتيال راح ضحيّتها ثلاث مواطنين.
وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، باشرت المصلحة تحرّياتها حول القضية. حيث تم الوصول إلى أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية وأخرى إدارية. السرقة المقترفة بظرف التعدّد.
وفي هاته القضية كان يعمل المتهم على اختيار ضحاياه من متوسّطي السن ويعرض عليهم سيارات للبيع تكون مركونة لمدة طويلة.
وكان المتهم يوهم زبائه بأن أصحابها مقيمين خارج التراب الوطني، وحين إتمام صفقة البيع. يتحجّج بعدم وجود والده باعتباره صاحب السيارة
وبهذا نصب على ضحاياه في مبالغ مالية قاربت النصف مليار سنتيم. كما كان أيضا يَعِدُ ضحاياه بمساعدتهم للحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.
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توقيف 50 شخصا في سهرة غنائية داخل فيلا في سيدي عيسى بعنابة
أوقفت، نهاية الأسبوع المنصرم، قوات أمن ولاية عنابة، حوالي خمسين شخصا كانوا في حفل غنائي غير مرخص بأحد الفيلات الواقعة بمنطقة سيدي عيسى بالولاية، مع حجز كميات من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية والمخدرات وحتى المشروبات الكحولية.
وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار” أن عناصر الشرطة تلقت معلومات حول إقامة حفل فني مشبوه، من تنشيط صاحبة “ديدجي” قادمة من إحدى ولايات غرب الوطن، وبحضور أزيد من خمسين شابا وشابة، إلا أنه تبين بأن ذات الحفل غير مرخص ولا تحوز صاحبة المنزل أو منشطة الحفلة على ترخيص بتنظيمه.
وقد داهمت قوات الشرطة، المسكن في حدود التاسعة ليلا، أين تم معاينة إقامة حفلة غنائية فنية، وبتفيش دقيق للمكان بإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمحكمة عنابة، تم العثور على رسومات مشبوهة بحوزة بعض الحاضرين.
إلى جانب حجز ممنوعات من حبوب مهلوسة ومؤثرات عقلية ومخدرات ومشروبات كحولية، ما تطلب تحويل جميع الحاضرين في الحفلة مباشرة إلى مقر الأمن ومباشرة التحقيق معهم والسماع لأقواهم. وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار” بأنه تم إطلاق سراح العديد من الأشخاص بعد السماع لأقوالهم في محاضر رسمية.
فيما مازال آخرون قيد التوقيف تحت النظر، لمواصلة إجراءات التحقيق معهم، والتحضير لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، للنظر في ملفهم المتعلق ببعض التهم والتي قد تكون منها، إقامة وتنظيم حفل بدون رخصة، وترويج مؤثرات عقلية ومخدرات.
وتنظيم طقوس مشبوهة، ومن بين الموقوفين صاحبة المسكن ومنشطة الحفل “الديدجي” وبعض المنظمين والمشرفين على هذه السهرة.