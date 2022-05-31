قسنطينة: توقيف نصاب متخفي بوثائق مزورة محل 21 أمر قضائي

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة. من توقيف شخص، محل 21 أمر بالقبض صادرة من عدة محاكم بشرق ووسط البلاد. عن قضايا نصب وتزوير في محررات إدارية، تجارية، وبنكية، وإصدار شيكات بدون رصيد. ومبحوث عنه في قضية مماثلة لدى الأمن الحضري التاسع علي منجلي.

وقائع العملية تعود إلى تنسيق استعلاماتي بخصوص معلومات عن تخفي شخص مشبوه على مستوى المدينة القديمة. ليتم الترصد له وإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه.

وتبين عند مراقبته أنه يستخدم وثيقة هوية مزورة للتملص من المتابعات القضائية التي هو متورط فيهات. ومباشرة تم تحويله لمقر الفرقة، حيث بعد تأكيد هويته الحقيقية على مستوى محطة تحقيق الشخصية. تم تنقيطه و كشف أنه محل 21 أمر قضائي جلها أوامر بالقبض صادرة من محاكم عنابة، قسنطينة، الخروب. بئر مراد رايس، عزازقة، بوفاريك، العلمة، الدرعان، الرويبة، و الشراقة، ليتم إنجاز ملفات جزائية عن ذات الأوامر القضائية. بالإضافة لملف منفصل عن قضية استخدامه لوثيقة هوية مزورة.

كما تبين ان المعني مبحوث عنه من قبل الضبطية القضائية للأمن الحضري التاسع بأمن دائرة علي منجلي في قضية مشابهة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعني أمام النيابة المحلية.

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