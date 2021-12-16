قسنطينة: توقيف 11 شخصا زرعوا الرعب بحي ماسينيسا وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الامن بولاية قسنطينة من توقيف عصابة أحياء زرعت الرعب في حي ماسينيسا وحجز اسلحة بيضاء محظورة وقارورات مولوتوف.

العصابة تتكون من 11 شخصا كانت تستعد لإرتكاب شجارات جماعية وتثسر الرعب وسط السكان أين تم توقيف في البداية 4 أشخاص. من بينهم شخص واحد يحمل سلاح ابيض من الحجم الكبير .

ليتم إستكمال توقيف باقي الأفراد في عمليات متفرقة وحجز عدد معتبر من الأسلحة البيضاء من الحجم من الكبير. كما تم ضبط قارورات مولوتوف كانت مخبأة داخلة حاويات قمامة.

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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبني بوسعيد التابعة لأمن ولاية تلمسان وعلى أثر إستغلال معلومات عملياتية. من تفكيك جمعية أشرار وحجز 36 كلغ من المخدرات نهاية الأسبوع الماضي.

وتتكون العصابة من 4 أشخاص متورطين في إستيراد، ونقل، وتخزين والمتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروع.

كما مكن التحرك العملياتي المنظم والسريع لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص اقليميا، من حجز كمية من المخدرات.

قدرت الكمية التي تم حجزها بـ36 كلغ من الكيف المعالج. كما كانت مخبأة بإحكام في إحدى المزارع ليتم توقيف 03 اشخاص مشتبه فيهم بعين المكان.

ومع توسيع دائرة التحري والتحقيق تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص رابع مشتبه ضلوعه في القضية هو الآخر. كما أسفرت هذه العملية أيضا على حجز هواتف نقالة كانت تستعمل في الإتصال بين أفراد الشبكة.

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