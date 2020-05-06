قسنطينة: توقيف 185 شخصا ليلة أمس لمخالفتهم الحجر الصحي الجزئي

أخبار الجزائر
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قسنطينة: توقيف 185 شخصا ليلة أمس لمخالفتهم الحجر الصحي الجزئي
بقلم نسرين محفوف

باشرت مصالح أمن ولاية قسنطينة ليلة أمس عمليات مداهمة واسعة شملت العديد من التجمعات السكنية، الأحياء والشوارع.

يأتي هذا في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا منها على ضرورة الاحترام الصارم لإجراءات الحجر الصحي وتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وحسب بيان الولاية، فقد تم توقيف 185 شخصا لمخالفتهم الحجر الصحي الجزئي، كما تم إخضاع 7 أشخاص لاختبار حالة.

أما بالنسبة للمركبات، فقد تم مراقبة 08 مركبات ودراجتين ناريتين.

كما أسفرت المداهمات عن تدخل قوات الشرطة ضد 5 محلات تجارية كانت تمارس نشاطها خلال ساعات الحجر الصحي.


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