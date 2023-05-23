قسنطينة: توقيف 3 أشخاص بتهمة السرقة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث عشر والأمن الحضري السادس عشر بقسنطينة في قضيتين منفصلتين من توقيف 03 أشخاص. متورطين في قضيتين تتعلقان بالسرقة بظرفي الكسر والليل في حالة تلبس.

تعود حيثيات القضية التي عالجتها الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس عشر. بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي بقسنطينة. لتلقي عناصر الشرطة نداء مفاده تواجد أشخاص مشبوهين على مستوى السكة الحديدية المتواجدة بقطاع الإختصاص. مباشرة تم التنقل إلى عين المكان. أين تم العثور على شخصيين متلبسين بسرقة قطع من السكة الحديدية واللذان بمجرد مشاهدتهما لقوات الشرطة لاذا بالفرار. بالإضافة كذلك إلى أنهما قاما بالتخلص من القطع الحديدية محل السرقة ، ليتم توقيفهما وتحويلهما لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

كما أن القضية الثانية فتعود حيثياتنا لتلقي عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس عشر بقسنطينة، بلاغ مفاده قيام شخص بتخريب محل تجاري لغرض السرقة. على الفور تم التنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيه بإخضاعه لعملية الملامسة الجسدية عثر بحوزته على مالي من مختلف الفئات. كما أنه وبعد إجراء المعاينة الميدانية للمحل تم العثور على قضيب حديدي استعمل في تكسير وتخريب المحل. ليتم تحويله لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.

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