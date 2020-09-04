قسنطينة: توقيف 3 أشخاص بينهم امرأة في قضية النصب وجمع تبرعات دون رخصة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بأمن قسنطينة من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 24و55 سنة.

وضلع الموقوفون بقضية النصب، حيازة أختام صحيحة ومطبوعات دون وجه حق، ممارسة نشاط جمعوي وجمع تبرعات باستعمال حصالات دون رخصة.

وعلى اثر تحقيق سابق من نفس الفرقة في قضية سابقة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، واستغلالا لتصريحات احد الفاعلين.

وتم مباشرة التحقيق، والتوصل إلى تورط عنصرين موقوفين بقضية التزوير رفقة امرأة في جمع التبرعات بالأماكن العامة والمحلات التجارية بقسنطينة.

واستعمل الموقوفون أختام جمعية انتهت صلاحيتها، مستغلين تعاطف المواطنين مع الحالات الإنسانية المعروضة عليهم دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا.

وتمكنت الضبطية القضائية من توقيف مشتبه فيها، رئيسة الجمعية سابقا، واسترجاع 396 حصالة و187 قصاصة ورقية، وأختام الجمعية ومبلغ معتبر.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف إجرائية جزائية في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.