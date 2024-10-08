قسنطينة: توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة الكوابل الهاتفية

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري التاسع من معالجة قضية سرقة تورط فيها 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 22 سنة. تم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية تكوين جمعية أشرار، التخريب العمدي لملك الدولة. متبوع بسرقة كوابل هاتفية في حالة تلبس مقترنة بظرف الليل.

وقائع القضية تعود لتلقي المصلحة بلاغا من قاعة البث والإرسال مفاده قيام أشخاص مجهولين بسرقة الكوابل الهاتفية على مستوى حي بن الشرقي. مباشرة تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف أحد المتورطين في عملية السرقة. مع حجز كوابل هاتفية محل سرقة بطول 203 متر. بالإضافة كذلك إلى قاطع أسلاك معدنية بحجم 18 بوصة، المشتبه فيه تم تحويله رفقةالمضبوطات إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيق.

الأبحاث والتحريات مكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية شركيه لضلوعهما في ذات الأفعال. أين تم توقيفهما واقتيادهما لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.