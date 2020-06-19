قسنطينة : توقيف 3 أشخاص سرقوا دراجة نارية باستخدام مركبة نفعية مغلقة

تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة حامة بوزيان، من توقيف ثلاثة أشخاص، مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، السرقة بالتعدد باستعمال مركبة ذات محرك، حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.

حيثيات القضية، تعود لتقديم تبليغ حول قيام أشخاص بحمل دراجة نارية على متن مركبة نفعية مغلقة من نوع بيجو J5.

وتم على الفور التدخل السريع من قبل قوات الشرطة العاملة في الميدان، وإيقاف المركبة المعنية، وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وعند تفتيشها، تم العثور على الدراجة التي قاموا بسرقتها، وكذا عثر على أسلحة بيضاء، ليتم مباشرة تحويل المعنيين لمقر أمن الدائرة مع حجز المركبة المستعملة في العملية، والأسلحة البيضاء المضبوطة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية.

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهما أمام النيابة المحلية.