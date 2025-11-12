قسنطينة: توقيف 3 أشخاص في قضية تزوير وحجز أختام إدارية مزوّرة بالخروب

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الخروب بقسنطينة، من وضع حد لنشاط 03 أشخاص متورطين في تزوير وثائق ومحررات إدارية.

حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة وردت لعناصر الفرقة، مفادها وجود شخصين على مستوى قطاع الإختصاص بقسنطينة. بحوزتهما أختام إدارية مزورة يستعملائها في المصادقة على وثائق إدارية. على الفور باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات الميدانية التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما.

عملية الترصد مكنت من توقيفهما على متن مركبة، بإخضاعهما لعملية التفتيش الأمني ضبط بحوزتهما على ختمين إداريين منزوعين من الحامل ، إضافة إلى وثائق إدارية .

التحقيق المفتوح مكن بعد تفتيش مسكنهما بإذن من السلطات القانونية المختصة من العثور على 04 أختام مزورة تستعمل في المصادقة على وثائق ومحررات إدارية. 04 محابر ، وكذا حجز ملفات إدارية تعود لعدة أشخاص.

المشتبه فيهما تم توقيفهما وتحويلهما لمقر الفرقة لاستكمال التحقيق الذي أفضى إلى ضلوع شخص ثالث في ذات الأفعال. وبعد الانتهاء من انجاز ملف اجراءات جزائية في حق المعنيين. تم تقديمهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة الخروب عن قضية تقليد واستعمال المقلّد لأختام الدولة وانتحال هوية الغير من شأنها قيد حكم بالسوابق القضائية للغير.

