قسنطينة.. توقيف 3 أشخاص متهمين بترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

أوقفت مصالح الأمن بولاية قسنطينة 3 اشخاص متهمين بترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية في الاوساط الحضرية.

وتمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من معالجة قضية تتعلق بحيازة المؤثرات العقلية والادوية ذات الخصائص المخدرة لغرض البيع ، حيازة اسلحة بيضاء دون مبرر شرعي .

القضيةعالجتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية وتعود حيثياتها الى معلومات مستقاة من قبل فوج الاستغلال مفادها تواجد شخصين بوسط مدينة حامة بوزيان بصدد ترويج المخدرات، ليتم على الفور التنقل الى عين المكان و تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما و وضعهما تحت المراقبة أين كانا على متن مركبة، وبمجرد ترجلهما تم توقيفهما و ضبط بحوزتهما كيس بلاستيكي أسود يحتوي على صفيحتين من المخدرات ومبلغ من العملة الوطنية يرجح انه من عائدات الترويج ليتم اقتيادهما رفقة المضبوطات الى مقر الفرقة.

ومواصلة في التحريات تم تحديد شريك للمشتبه فيهما ليتم توقيفه بأحد أحياء حامة بوزيان و تفتيش مسكنه العائلي أين تم العثور على 18 مشطا من دواء بريغابالين 300 ملغ بمجموع 269 كبسولة، 17 كبسولة من دواء ليريكا 150 ملغ ، سكين من الحجم الكبير من نوع ساموراي وسيف من الحجم المتوسط ليتم تحويل المعني والمحجوزات الى مقر الفرقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.