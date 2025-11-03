قسنطينة: توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة يبيعون المُكملات الغذائية عبر “الأنستغرام”

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة متورطين في النصب و الإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقائع القضية جاءت عقب رصد حساب على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام ” مستغل تحت إسم مستعار. هذا الحساب الإلكتروني يقوم بنشر العديد من المنشورات المشبوهة. التي تروج للإستثمار في مجال المكمّلات الغدائية “المسمنة”.

على إثر ذلك تم فتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية ، وبفضل التحريات التقنية تمكنت من تحديد هوية مسير الصفحة الذي إتضح أنه يعود لفتاة. هذه الأخيرة تقوم بعرض منتجات لمكمّلات غدائية “مسمنة” والترويج لها عبر حسابها بهدف النصب والإحتيال على الأشخاص. من خلال إيهامهم ببيع المنتوج المعروض وسلبهم مبالغ مالية معتبرة. المشتبه فيها تم توقيفها رفقة شريكيها لضلوعهما في ذات الأفعال.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة قسنطينة. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب الموجه الى الجمهور باستعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال .