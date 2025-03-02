قسنطينة.. توقيف 3 أشخاص وحجز مؤثرات عقلية وكمية من الكوكايين

أوقفت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و 44 سنة لتورطهم في ترويج الممنوعات حسب ما جاء في بيان لأمن ولاية قسنطينة.

و تعود حيثيات القضية لاستغلال معلومات مؤكدة وردت لعناصر الشرطة بذات الفرقة مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية من المؤثرات العقلية. أين يقوم بتخزينها داخل مقر إقامته، على الفور باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. بعد استصدار إذن من الجهات القانونية المختصة تم تفتيش مسكن هذا الأخير، أين عثر على محفظة سوداء اللون. بداخلها كمية من المؤثرات العقلية بمجموع 1420 كبسولة مختلفة الأنواع.

بالإضافة إلى 14 قرصا لمخدر صلب (اكستازي)، وكمية من الكوكايين، كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة. ومبلغ مالي يرجّح أنه من عائدات البيع والترويج مباشرة تم توقيفه وتحويله لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. و بعد

مواصلة التحقيق تم توقيف شريكيه (02) لضلوعهما في ذات الأفعال، وعند تفتيش مسكنيهما. تم العثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية و حجز مبلغ مالي، أين تم تقديم المعنيين أمام النيابة المختصة إقليميا. وفق ملفي إجراءات جزائية منفصل عن قضية حيازة وتخزين المخدرات الصلبة كوكايين. إكستازي والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة لغرض البيع ، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي في إطار جماعة إجرامية منظمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور