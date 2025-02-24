قسنطينة: توقيف 3 مسبوقين من بينهم امراة قاموا باحتجاز شخصين!

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في قسنطينة، من معالجة قضية اعتداء واحتجاز، راح ضحيتها شخصان، وتوقيف مرتكبي الفعل الإجرامي، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة.

وجاءت حيثيات القضية إثر تلقي الفرقة ذاتها بلاغاً من قبل مواطن، بخصوص تعرّض أحد أقربائه، رفقة صديق له، للاعتداء من طرف مجهولين، على مستوى مدينة قسنطينة مع احتجازهما وطلب مبلغ مالي فديةً لتحريرهما.

ليتم فتح تحقيق في القضية، وبعد الأبحاث والتحريات الميدانية، تمكنت عناصر الفرقة، في ظرف وجيز، من تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان وجودهم.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم وضع خطة ميدانية محكمة تكللت بتوقيف الفاعلين. وهم ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة. وحجز سكين من الحجم الكبير مع تحرير الضحيتين المحتجزتين داخل مسكن يملكه أحد الفاعلين بالمدينة الجديدة علي منجلي.

كما بيّنت التحريات المنجزة أن ملابسات القضية تعود إلى وجود علاقة مسبقة كانت تربط بين الضحيتين والفاعلين. ترتبت عليها خلافات مادية.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.