قسنطينة: توقيف 4 أشخاص بتهمة نشر الفسق والدعارة عبر مواقع التواصل

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف 4 أشخاص من بينهم إمرأتان ينشطون ضمن جماعة اجرامية منظمة، مختصة في نشر الفسق والدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

وتعود حيثيات القضية، إلى رصد عناصر ذات الفرقة حسابات الكترونية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك). تم انشاءها لاستعمالها من طرف أصحابها للوساطة بين أشخاص يحترفون الفسق والدعارة واغراء الغير على الدعارة وفساد الأخلاق.

ليتم تكثيف الأبحاث و التحريات التقنية والتي كللت بالتعرف على هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم البالغ عددهم 4 أشخاص من بينهم إمرأتان وتحويلهم إلى مقر الفرقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف اجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة اقليميا.