قسنطينة: توقيف 4 أشخاص في قضية تعريض حياة الغير للخطر وبيع لحوم مسمومة

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و 48 سنة.

وحسب بيان أمن قسنطينة، تورط المتهمون في قضية تعريض حياة الغير للخطر بالإنتهاك المتعمد بواجب من واجبات السلامة الصحية للمستهلك.

وكذا الغش بعرض وبيع السلع الإستهلاكية غير قابلة للإستهلاك ومسمومة، ممارسة نشاط تجاري غير مطابق القيد المسجل على السجل التجاري.

حيثيات القضية تعود لمعلومات، مفادها قيام صاحب محل، رفقة شركائه الثلاثة على مستوى أحد أسواق وسط المدينة.

وقام الموقوفون بإعادة عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري، بعد أن تم إتلافها مسبقا من قبل فرقة قمع الغش.

وحسب بيان أمن ولاية قسنطينة، فقد قدرت كمية اللحوم البيضاء التي تم إتلافها بـ 521 كلغ.

وبمعاينة اللحوم البيضاء المعروضة للبيع رفقة المصالح المختصة، تبين صحة البلاغ أنها فعلا غير قابلة للإستهلاك البشري وتحوي على مواد سامة.

وتم حجز 352.72 كلغ لحوم بيضاء، ممثلة في 227 كلغ أفخاذ دجاج و12.72 كلغ صدر دجاج، و980 غرام كبد الدجاج.

وتم تحويل صاحب المحل وشركائه إلى المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.