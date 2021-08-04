قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 55 ألف قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب. بالتنسيق والدعم الفعال مع فرقة البحث والتدخل BRI من توقيف 4 أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 33 و45 سنة مع حجز كمية جد معتبرة من دواء بريغابالين.

حيثيات القضية تعود إلى منتصف شهر نوفمبر 2020 عند العثور على كمية معتبرة من علب فارغة. وكذا أدوية منتهية الصلاحية من ضمنها دواء البريغابالين ذو الخصائص المخدرة. كانت مرمية في الطريق العام بطريقة عشوائية. بالقرب من إحدى المؤسسات التربوية بحي الضريح ماسينيسا بالخروب. ليتم على الفور حجزها وجردها مع فتح تحقيق معمق من قبل الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب.

التحقيق المعمق الذي استغرق قرابة تسعة أشهر بين أن العلب الفارغة والأدوية منتهية الصلاحية تم التخلص منها. بعد القيام بعمليات ترويج وبيع بطريقة غير مشروعة لأدوية صيدلانية ذات خصائص مهلوسة.

كما أثمر التحقيق بتوقيف أربعة متورطين تباعا بين ولاية قسنطينة وولاية أخرى بوسط البلاد. كما تبين استغلالهم لشركة غير معتمدة لبيع وتوزيع الأدوية. وعليه تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق والدعم الفعال لفرقة البحث والتدخل. وبعد استصدار تراخيص من الجهات القضائية تم التنقل إلى إحدى ولايات الوسط. أين تم حجز كمية من دواء البريغابالين قدرت بأزيد من 55 ألف كبسولة. بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية مختلفة و مركبات استعملت في الترويج.

بعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية عن القضية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المختصة إقليميا.