قسنطينة.. توقيف 4 أشخاص وحجز ثلاثة أسلحة تقليدية الصنع

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخروب من توقيف أربعة أشخاص وحجز ثلاثة أسلحة تقليدية الصنع خاصة بالأعراس (كارابيلا)، بالإضافة إلى 03 أحزمة على شكل حمالات بها 40 قنينة بلاستيكية ومبلغ يقدر بـ 65 مليون سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية تتراوح أعمار الموقوفين بين 70 و 25 سنة، وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة. مفادها وجود سيارة نوع بيجو 505 (براك) صفراء اللون. تحمل ترقيم ولاية مجاورة على متنها 04 أشخاص ومحملة بمادة البارود متواجدة بمجمع سكني بحي صالح دراجي بلدية الخروب.

وأضاف المصدر نفسه “على إثر ذلك واستغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين تم رصد السيارة محل المعلومة وعلى متنها المشتبه فيهم بذات المكان. بعد تفتيش السيارة تم العثور بداخلها على ثلاثة أسلحة تقليدية الصنع خاصة بالأعراس (كارابيلا). (03) أحزمة على شكل حمالات بها 40 قنينة بلاستيكية فارغة مهيأة لتعبئة مادة البارود، قنينة بلاستيكية بها 225 كبسولة بلاستيكية. عشرة 10 أكياس من الورق مغلقة بإحكام بداخلها مادة بارود أسود اللون، و مبلغ يقدر ب 65 مليون سنتيم”.

تم توقيف المشتبه فيهم على الفور وتحويلهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مع تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهموتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، حسب ذات البيان.