قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية معتبرة من الكوكايين

أطاح أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة بشبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص من بينهم امرأة. تتراوح أعمارهم مابين “20 و42” سنة بتهمة جناية تكوين جماعة أشرار منظمة لغرض نقل ووضع للبيع مخدرات صلبة (كوكايين).

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود كمية من المخدرات الصلبة بمنزل أحد المشتبه فيهم. و استغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلامات مع وضع تشكيل أمني محكم تم من خلاله غلق جميع مداخل حي مقر عنوان المشتبه فيه. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والأمنية وبإستعمال الثنائيات السينوتقنية إختصاص مخدرات. تم تفتيش منزل المشتبه فيه ليعثر على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة مخبئة بإحكام داخل غرفة نومه.

على الفور تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكيه في الجريمة مع تحويلهما لمقر الفصيلة لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عن توقيف شريكتهم في الجريمة (ل.خ) البالغة من العمر (36) سنة، حجز 255 غ من المخدرات الصلبة كوكايين، اسلحة بيضاء، سيارة سياحية، هواتف نقالة، مبلغ مالي قدره 40000 دج.

فور الانتهاء من التحقيق تم تحرير ملف قضائي و تقديم المشتبه فيهم امام العدالة