قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المخدرات بزيغود يوسف

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزيغود يوسف، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين “26 و 60” سنة. بتهمة جناية حيازة المخدرات “كيف معالج ومخدرات صلبة”.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات على مستوى أحد الاحياء ببلدية زيغود يوسف. و إستغلال للمعلومات تم تشكيل دورية ومداهمة مكان تواجد المشتبه فيه الذي حاول الفرار عند رؤيته لأفراد الفرقة ليتم توقيفه وتفتيشه. أين عثر بحوزته على كميه من المخدرات كيف معالج مخدرات صلبة. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء، مبلغ مالي من عائدات المتاجرة.

أين تم تحويل الموقوف مباشرة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. الذي اسفر عن توقيف ثلاث اشخاص اخرين متورطين في نفس القضية.

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