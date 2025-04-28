قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز نصف كلغ من الكيف المعالج

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة من توقيف 04 أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 33 سنة ، مع حجز قرابة نصف كيلوغرام من المخدرات.

و حسب بيان لخلية الاعلام بأمن ولاية قسنطينة فإن وقائع القضية تعود لدوريات ليلية لعناصر الفرقة ، شملت عدة أحياء بوسط مدينة قسنطينة. أين لفت انتباههم مركبة على متنها ثلاثة أشخاص ، ليتم توقيفها. بإخضاع المركبة و المشتبه فيهم للتفتيش عثر على كيس بلاستيكي يحتوي على 05 صفائح من المخدرات بوزن 485 غرام .

على الفور تم تحويلهم لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع حجز المركبة المستعملة في نقل الممنوعات.

مواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع عناصر الشرطة بالمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تم حجز مركبة أخرى تعود ملكيتها لأحد المشتبه فيهم. هذا الأخير كان يستغلها في نقل المخدرات ، كما كللت الأبحاث الميدانية بتوقيف شخص آخر لضلوعه في ذات الأفعال.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين. قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية حيازة و نقل المخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع ، في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبات ذات محرك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور