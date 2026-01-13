قسنطينة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 1 كلغ من الكيف 

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، من توقيف مروجي مخدرات تتراوح أعمارهم بين 31 و37 سنة، مع حجز كمية منها.

العملية تمت على إثر تمكن عناصر الأمن العمومي بالحاجز الأمني الكيلومتر الرابع، من توقيف مركبة مشبوهة على متنها أربعة أشخاص.

وبإخضاعهم والمركبة لعملية تفتيش أمني، ضبط بحوزتهم على 10 صفائح من المخدرات (كيف معالج) بوزن 1 كيلوغرام.

لتتم مباشرة توقيفهم وتحويلهم رفقة المضبوطات والمركبة إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المختصة لدى محكمة قسنطينة وفق ملفات إجراءات جزائية عن قضية حيازة وتخزين المخدرات (كيف معالج) بصورة غير مشروعة لغرض البيع.