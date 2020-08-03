قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز 90 ألف كبسولة ترامادول

تمكنت BMPJ الدقسي قسنطينة، من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و42 سنة، وحجز 90 ألف كبسولة من دواء ترامادول.

وجاءت العملية بعد تنسيق معلوماتي ميداني مع الشركاء الأمنيين للجيش الشعبي الوطني، وبعد استغلال معلومات بخصوص مخطط إجرامي يتعلق بنقل وتحويل كمية من المواد الصيدلانية ذات الخصائص المخدرة، متحصل عليها من إحدى ولايات الوسط.

وتم بعد تحريات مكثفة واستغلال جيد للمعلومات تحديد مكان توجه الأشخاص والمركبات المشبوهة على مستوى حي الرياض بقسنطينة.

وتم على ضوئها إعداد خطة عملية محكمة، مكنت بعد تطويق جيد للمكان من توقيف أربعة أشخاص على متن مركبتين إحداهما نفعية من نوع رونو إكسبرس وأخرى سياحية من نوع FORD .

وبإخضاعهما للتفتيش تم العثور على كمية جد معتبرة من دواء ترامادول 50 ملغ قدرت بقرابة 90 ألف كبسولة، هذا الأخير الذي يتوجب أن يصرف فقط بوصفة طبية و يصنف ضمن عائلة الأفيونيات، والذي كان أفراد الشبكة بصدد ترويجه في السوق السوداء بكميات كبيرة.

كما مكنت العملية من حجز قرابة 90 ألف كبسولة ترامادول 50 ملغ، مركبتين، مبلغ مالي من عائدات إجرامية، هواتف نقالة، وتوقيف أربعة أشخاص.

وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية، عن قضية عدم احترام القواعد المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية، ممارسة مهنة الصحة دون رخصة، حيازة و نقل وبيع أدوية ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا، بطريقة غير مشروعة باستعمال مركبة ذات محرك.