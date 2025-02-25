قسنطينة: توقيف 4 أشخاص يُزوّرون الوثائق باستعمال أختام مقلّدة بعلي منجلي

نجحت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثامن علي منجلي ولاية قسنطينة، في معالجة قضية متعلقة بالتزوير. تم على إثرها توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 26 و36 سنة.

و حسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات وردت لعناصر الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص بالتأشير على محررات إدارية. باستعمال أختام مقلدة على مستوى مقر إقامته بالوحدة الجوارية 20 علي منجلي. أين تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان تواجده.

ليتم تفتيش مسكنه بعد استصدار إذن من الجهات القضائية المختصة، أين عثر على 10 أختام مقلدة تعود لمؤسسات عمومية وكذا لأسماء أشخاص موظفين. كما ضبط بحوزته نسختين من سجلين تجارين مؤشر عليهما. ليتم توقيفه وتحويله لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت ذات المصالح من تحديد هوية شركاء المشتبه فيه الرئيسي، أين تم توقيفهم تباعا، لضلوعهم في ذات الأفعال و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضايا تقليد أختام الدولة وأختام سلطات وهيئات عمومية واستعمالها. تقليد أختام خاصة دون إذن أصحابها واستعمالها ، التزوير في محررات إدارية.

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