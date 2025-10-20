قسنطينة: توقيف 5 أشخاص سرقوا محلاً لبيع المجوهرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بـأمن دائرة علي منجلي ولاية قسنطينة، من توقيف عصابة إجرامية تضم 05 أفراد متورطة في السطو على محل لبيع المجوهرات.

وقائع القضية جاءت اثر استقبال بلاغ من قبل صاحب محل تجاري بخصوص تعرض محله المخصص لبيع المجوهرات للسرقة بالكسر من قبل مجهولين. بعدما قاموا بتحطيم الواجهة الأمامية وسرقة مجموعة من المصوغات المعروضة للبيع .

وباشرت ذات المصالح، الأبحاث و التحريات التي كُللت بتحديد هوية مشتبه فيهما ومكان تواجدهما بإحدى الولايات الشرقية الساحلية. وبتمديد الإختصاص تم توقيفهما، ومواصلة للتحقيقات تم توقيف شركائهم لضلوعهم في ذات الأفعال. مع استرجاع مبلغ مالي من عائدات بيع المسروقات.

