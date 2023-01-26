قسنطينة.. توقيف 5 أشخاص يبيعون تذاكر الشان في السوق السوداء 

أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة، اليوم الخميس، خمسة أشخاص يبيعون تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان” من دون رخصة.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن المتورطين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 28 سنة، تم ضبطهم بمحيط ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قبيل مباراة “السودان-مدغشقر” ضمن فعاليات الشان.

وقد قامت الضبطية القضائية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتنسيق مع النيابة المحلية. يضيف البيان