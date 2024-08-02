قسنطينة: توقيف 58 شخص من بينهم 3نساء

نفذت شرطة قسنطينة، بالتنسيق مع الدرك الوطني، عمليات لمكافحة بؤر الجريمة والتصدي لمروجي السموم.

وأسفرت هذه العمليات الأمنية المشتركة عن توقيف 58 شخص من بينهم 3نساء.

كما تم أيضا حجز كميات معتبرة من المخدرات والاقراص المهلوسة مهيئة للترويج اوللاستهلاك. أسلحة بيضاء محظورة من أحجام وأنواع مختلفة منها سيوف تقليدية الصنع. قارورات غاز مسيلة للدموع. ألعاب نارية تستغل من طرف معتادي الاجرام للاعتداءات والمشجارات. سلاحين ناريين تقلدي الصنع.

كما تم حجز كلاب مدربة تستغل من طرف عصابات الأحياء في الاعتداءات والمشجارات. مشروبات كحولية. دراجات نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية.

وتبقى الفرق العملياتي للجهازين مجندة لمواصلة العمليات الميدانية الامنية المشتركة ليلا ونهارا. بعزم واصرار للتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وممتلكاته.