قسنطينة.. توقيف 6 أشخاص وحجز حوالي 4500 قرص مهلوس

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف 6 أشخاص، بتهمة المتاجرة الغير شرعية بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية الأولى إلى قيام الفصيلة الثانية للأمن و التدخل ببلدية السمارة بتفتيش مركبة.

أين عثر بالمقاعد الخلفية للمركبة، على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

أما القضية الثانية فتتمثل في تفكيك جماعة إجرامية، وتعود وقائعها إلى قيام نفس الفصيلة بتوقيف سيارة سياحية على متنها 5 أشخاص.

وبعد تفتيش السيارة، عثر بالمقاعد الخلفية لها على حقيبة ظهر بها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وأسفرت العمليتين عن حجز حوالي 4500 قرص مهلوس نوع بريغابالين.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدرة حوالي 62 مليون سنتيم ، وهواتف نقالة.

وكذا سيارتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل المحجوزات.

وبعد انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي، وتحويل المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.