قسنطينة: توقيف 60 شخصا من بينهم قُصر بعد أعمال الشغب بملعب حملاوي

أوقفت المصالح الأمنية بقسنطينة ما يزيد عن 60 شخص من بينهم قصر. على خلفية أحداث أعمال الشغب التي تلت مباراة النادي الرياضي القسنطيني و ضيفه إتحاد العاصمة. التي انتهت على وقع التعادل بهدف في كل شبكة.

وسيتم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائية اليوم تباعا في حين تبقى عملية توقيف المشتبه فيهم في احداث العنف جارية. بإستعمال كل الوسائل الممكنة و المعطيات من بينها الاعتماد على كاميرات المراقبة عالية الدقة.

وشهد ملعب الشهيد حملاوي ليلة الاثنين الى الثلاثاء إعتداءات كبيرة على الملعب تمثلت في تكسير الكراسي و بعض التجهيزات.