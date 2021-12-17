قسنطينة: توقيف 9 موظفين تواطؤو مع شخص إختلس 600 مليون من معاش والدته المتوفية

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من إكتشاف قضية إختلاس مبلغ 600 مليون سنتيم من صندوق التقاعد. بعدما واصل موظف بأحد المراكز البريدية سحب معاش والدته المتوفية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تفكيك قضية إختلاس أموال عن طريق الإحتيال أشتبه فيها 09 موظفين بالبريد وصندوق التقاعد بولاية قسنطينة “منهم موظفين سابقين” من بينهم إمرأتان. تتراوح أعمارهم مابين 36 و 86 سنة. كما وجهت لهم تهمة الإساءة في إستغلال الوظيفة، إختلاس أموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.

حيثيات القضية تعود إلى عريضة محررة مقدمة من قبل المديرية الولائية للبريد بولاية قسنطينة. بخصوص قيام بعض الموظفين العاملين على مستواه باختلاس أموال عمومية. من خلال القيام بعمليات سحب غير قانونية لمبالغ مالية من حساب بريدي جاري. بناءا على ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. حيث مكنت الأبحاث و التحريات التي قادتها قوات الشرطة بذات الفرقة من الوصول إلى هوية الفاعلين.

وأضاف البيان، أن التحقيقات الأمنية أسفرت عن قيام موظف بقسنطينة رفقة بعض من زملائه باختلاس أموال من الحساب البريدي الخاص بوالدته بعد وفاتها بسنوات “خلال الفترة ما بين 2010 و 2018”. وتم على إثرها تم توقيف المعنيين و تحويلهم إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين من خلال التحقيقات إستخدام الفاعل الرئيسي للوثائق الخاصة بها بما فيها البطاقة المغناطيسية و الصكوك البريدية. مستغلا وظيفته بمساعدة زملائه العاملين بمراكز البريد و مستغلا عدم تحيين ملف التقاعد للمعنية، بالإضافة كذلك إلى عدم توقيف صب المنحة بحسابها من قبل موظفي صندوق التقاعد. ليصل الضرر المالي لقرابة 600 مليون سنتيم.

وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية بقسنطينة.

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