قسنطينة.. توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من حقن الأنسولين

أوقفت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق، قسنطينة، SRLCO، شخصين تورطا في المتاجرة بحقن أقلام الأنسولين. بصورة غير مشروعة مع ضبط كمية معتبرة منها.

وجاءت العملية إثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخصين يستغلان مسكنهما العائلي بأحد أحياء مدينة قسنطينة. لغرض تخزين مواد صيدلانية ويتعلق الأمر بحقن الأنسولين مع المتاجرة بها دون رخصة.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد مكان وهوية المشتبه فيهما، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تنقّل عناصر الشرطة إلى عين المكان حيث تم تفتيش المسكن الذي عثر بداخله على كمية من علب أدوية داء السكري بمجموع 1421 قلماً. وكذا مجموعة من علب وحدات قياس نسبة السكر في الدم بمجموع 3780 وحدة. بالإضافة إلى علبة كرتونية تحتوي على حزم من نشرات طبية تخص علب الأدوية. ومبلغ مالي يقدر بأزيد من 491 مليون سنتيم. كما تم حجز، عرضياً، قارورتي غاز مسيل للدموع تم العثور عليهما داخل درج خزانة.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية تهريب مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، بيع الأدوية وتخزينها دون رخصة قانونية، ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، تعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك البين والمتعمد لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم والتهرب الضريبي.