قسنطينة.. ثلاث حالات إصابة بالحصبة مؤكدة بمستشفى إبن باديس

تم تسجيل ثلاث حالات مؤكدة لداء الحصبة في صفوف مرضى من فئة الكبار خلال نهاية الأسبوع المنصرم بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس في قسنطينة .

الأشخاص المصابين و الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة ينحدرون من ولايتي ميلة وجيجل.

كانوا مقيمين بمركز مكافحة السرطان من أجل العلاج بالأشعة , مشيرا إلى أن التحاليل التي تم القيام بها أكدت تشخيص الأطباء الممارسين.

وتم تحويل هؤلاء المرضى للخضوع للعلاج المكثف بمصلحة أمراض الدم

بالمركز الاستشفائي الجامعي.

وتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل تفادي ظهور هذه الحالات في إطار مخطط وطني لمراقبة الحصبة حالة بحالة.