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قسنطينة.. جراد يخصص 130 مسكنا للباحثين بمركز البيوتكنولوجيا بعلي منجلي

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قسنطينة.. جراد يخصص 130 مسكنا للباحثين بمركز البيوتكنولوجيا بعلي منجلي
بقلم فوزية.م

أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بقسنطينة، أنه سيتم “تخصيص حصة بـ 130  سكنا للباحثين بمركز البيوتكنولوجيا بمقاطعة علي منجلي”.

وقال جراد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن “هذه السكنات ستوزع بطريقة عادلة وستسمح للمستفيدين بتكريس أنفسهم حصريا لأعمالهم البحثية”.

وأضاف جراد أن “الأحداث أثبتت أن البلاد تتوفر على مؤهلات بشرية و مواهب قادرة على مواجهة تحدي فيروس كورونا”.

وأضاف الوزير الأول قائلا أن “عبر عدة مراكز بحث، قدم الباحثون بصفة تلقائية العون و المساعدة لوقف تفشي كوفيد-19 و توصلوا إلى نتائج جد إيجابية دون انتظار الإجراءات الرسمية”.

وقال في ذات السياق “يتعين مرافقة هؤلاء الباحثين و الكفاءات لتمكين نخبتنا من احتلال المكانة التي تستحقها”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814076

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