قسنطينة.. جريمة قتل في تمرينين افتراضيين لعناصر الشرطة

أخبار الجزائر
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قسنطينة.. جريمة قتل في تمرينين افتراضيين لعناصر الشرطة
بقلم مصطفى.ق

تم تنظيم تمرينين افتراضيين لاختبار قدرات عناصر الشرطة في حالة تدخل بشأن جريمة قتل في الوسط الحضري بدائرة الخروب قسنطينة.

هذا التمرين  الافتراضي أجري مساء أمس بمدينة علي منجلي و كذا ببلدية الخروب جنوب  قسنطينةبهدف تفعيل مخطط التدخل لمكافحة الجريمة داخل النسيج العمراني.

تم تنفيذالتمرين باستعمال تقنيات تدخل مدروسة بمختلف مراحلها وتوزيع مهام التدخل والتوقيفات والتحويلات والتحكم  في مسرح الجريمة.

وقد استغرق هذان التمرينان الافتراضيان اللذين يندرجان في إطار مخططات  التكوين المتواصل لعناصر الشرطة مدة ساعة وأعطت نتائج إيجابية.


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