قسنطينة..حادث مرور  يودي بحياة إمرأة بالطريق الوطني رقم 79

خلف حادث مرور وقع منذ قليل، على مستوى الطريق الوطني، رقم 79 الرابط بين قسنطينة وعين مليلة بمحذات محطة الخدمات الركمة وفاة امراة كانت رفقة زوجها.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع بيجو “بارتنار ” فقد سائقها السيطرة عليها اثر تساقط زخات المطر .

مما ادى الى انحرافها وانقلابها، ليتم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية الى مستشفى على منجلي عبد القادر بن شريف.

اين لفظت المرأة انفاسها الاخيرة فيما قدمت الاسعافات اللازمة للسائق، في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.