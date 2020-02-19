قسنطينة: حالة إستنفار داخل الإقامة الجامعية 1 للبنات بعين الباي

شهدت الإقامة الجامعية عين الباي 1 بجامعة قسنطينة 3 حالة إستنفار جراء إصابة طالبة بحالة مرضية صعبة يرجح انها تسمم غدائي.

الأمر الذي خلف حالة ذعر كبيرة وسط الطالبات، حيث إنتقل المرض الذي جُهل مصدره ومانوعُه لعدد من الطالبات .

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية مع الشركة العلمية وأطباء من مصلحة الإستعجالات بمستشفى قسنطينة لمعاينة الطالبات والكشف عن المرض الذي انتقل بسرعة لعدد كبير منهم.

وحسب ماصرحت به إحدى الطالبات ان العدوى انتقلت بفعل الظروف المزرية داخل المطعم ودورات المياه الملوثة.

يرجح انها بسبب تهاون الادارة في ضمان شروط الصحة والنظافة داخل الاقامة .