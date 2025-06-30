قسنطينة.. حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة الغش والتهريب بقسنطينة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ 14.775 وحدة من نوع بريغابالين.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه تم حجز كمية من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ 14.775 وحدة من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع. إلى جانب مركبة استُعملت في محاولة التهريب.

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