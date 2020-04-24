قسنطينة.. حجز أزيد من 15 ألف وحدة من الأدوية مصنفة كمؤثرات عقلية

تمكنت مصالح الامن بقسنطينة من حجز أزيد من 15 ألف وحدة من الادوية.

أفادت خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن قسنطينة، اليوم الجمعة نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن فرق الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة تمكنت منذ جانفي المنصرم من حجز أكثر من 15 ألف وحدة من الأدوية بين أقراص و كبسولات وشراب، المصنفة كمؤثرات عقلية.

وأضافت ذات المصالح أن عمليات الحجز أسفرت أيضا عن تفكيك شبكات محلية و جهوية و وطنية مختصة في تجارة المواد شبه الصيدلانية و الحيازة غير الشرعية لمواد ذات خصائص مؤثرة عقليا.

وقالت مصالح الامن ايضا انه تم “توقيف بارونات معروفين في هذا المجال الإجرامي في إطار هذه القضايا.

كما أشارت الخلية أن عناصر فرقة البحث و التدخل قامت بعمليتين نوعيتين مكنتا من حجز 14 ألف كبسولة و 5 آلاف قرص للأمراض العصبية و مضاد للصرع و مزيل للقلق تم تحويلها عن استعمالها الأصلي.

كما تمكن عناصر أمن دائرة ابن زياد من استرجاع ما يقارب 7 آلاف قرص من دواء يوصف للمصابين بأمراض عصبية و عقلية في عملية تندرج في إطار مكافحة الجريمة .