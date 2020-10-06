قسنطينة.. حجز أزيد من 25 ألف وحدة من المفرقعات

حجزت مصالح أمن ولاية قسنطينة أزيد من 25 ألف وحدة من المفرقعات إثر، عملية مراقبة مشتركة معمفتشية أقسام الجمارك.

وخلال نقطة تفتيش بمدخل مدينة قسنطينة، في إطار المخطط المشترك لمحاربة مختلف الجرائم الاقتصادية لا سيما منها المتعلقة بالاتجار بالمفرقعات موازاة و اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لأجل محاربة استعمالها خاصة وسط الأطفال الصغار ما من شأنه أن يخلف إصابات جسدية وسطهم.

خلال العملية تم الاشتباه في مركبة من نوع غولف قادمة من ولاية شرقية، ليتم توقيفها من قبل قوات الشرطة لوحدة التدخل السريع 01، و تفتيشها رفقة قوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك، و كذا عناصر الجمارك، أين تم العثور على كمية معتبرة من المفرقعات من مختلف الأنواع، قدرت بـ25630 وحدة، أين تم جردها و حجزها رفقة المركبة المستعملة في النقل، و تسليمهما لمصالح الجمارك.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تهريب سلع ذات منشأ أجنبي “مفرقعات وألعاب نارية”، باستعمال وسيلة نقل ، و تقديمهم أمام النيابة المحلية.