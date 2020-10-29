قسنطينة: حجز أزيد من 305 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء

قام أمن قسنطينة بعملية مراقبة واسعة للأنشطة التجارية، حيث تم خلالها تسجيل العديد من المخالفات مع حجز كميات من اللحوم.

وقامت مصالح الاقسام الحضرية 10،02،15،01 وفرقة التطهير بالمصلحة الولائية للامن العمومي بخرجة ميدانية رفقة مصالح قمع الغش بمديرية التجارة لقسنطينة.

وأشار أمن قسنطينة أن اللحوم المحجوزة كانت تعرض بطريقة غير صحية وغير مطابقة لشروط النظافة.

وحسب أمن ذات الولاية، فقد قدرت كمية اللحوم المحجوزة إجمالا بأزيد من 305 كلغ تم اتلافها.

وشن أمن قسنطينة حملة مراقبة للمحلات التجارية والاسواق بالتنسيق مع مديرية التجارة مع حجز كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء والاحشاء.

يأتي هذا مواصلة لسلسلة الخرجات الميدانية التي يقوم بها امن ولاية قسنطينة بالشراكة مع مديرية التجارة.