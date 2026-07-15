قسنطينة.. حجز أزيد من 60 كلغ كيف وقرابة 80 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك لمكافحة التهريب والمخدرات بقسنطينة، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك بأم البواقي التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بتبسة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 61 كلغ و490غ من الكيف المعالج و72.921 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابلين 300 ملغ” أجنبية الصنع، بالإضافة إلى بندقية صيد عيار 12.

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