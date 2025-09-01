قسنطينة: حجز أزيد من 600 ألف “محيرقة” وألعاب نارية بعلي منجلي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة علي منجلي بقسنطينة من توقيف 07 أشخاص. وضبط أزيد من 600 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية المهربة والموجهة للتسويق.

وقائع القضية تعود لمعلومات وردت لعناصر الفرقة مفادها قيام مشتبه فيهم بادخال كمية معتبرة من المفرقعات و الألعاب النارية الى المدينة الجديدة على منجلي. من اجل بيعها مستغلين مركبة نفعية. كما تم رصد تحركات المعنيين و ووضع خطة مهنية مكنت من توقيف 05 أشخاص على متن ذات المركبة.

وبتفتيش هذه الأخيرة عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على 21735 وحدة من المفرقعات و الألعاب النارية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 377000 دج. ليتم تحويل المعنيين و المحجوزات الى مقر الفرقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

مواصلة في التحقيق المفتوح ، تبين أن المفرقعات و الألعاب النارية يتم تخزينها على مستوى محل باحدى عمارات المدينة الجديدة علي منجلي. كما تم خلال نفس العملية ضبط كمية اخرى جد معتبرة من مختلف الأنواع و الأصناف و الأشكال ليبلغ اجمالي الكمية المحجوزة أزيد من 600 ألف وحدة ، مع توقيف شخصين

كما تم بعد الانتهاء من مجريات التحقيق إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية بقسنطينة. عن قضية التهريب و التخزين و الاتجار في الألعاب النارية و المفرقعات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور