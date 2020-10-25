قسنطينة: حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية بباب القنطرة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة.

وتورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج وحيازة أسلحة بيضاء محظورة لغرض الاعداد لجرائم ضد الأشخاص والممتلكات .

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات وردت للمصلحة مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي باب القنطرة.

وتم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية والتي كللت بتحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه.

بالموازاة مع ذلك، تم تفتيش المسكن العائلي للمعني بإذن من السلطة المختصة.

وتم العثور على 03 أمشاط من دواء بريغابالين 300 ملغ، ومشط من دواء باركينان 02 ملغ.

اضافة الى 03 سيوف تقليدية و سكينين، وكذا قارورة غاز مسيل للدموع.

وتم تحويل المعني رفقة المضبوطات الى مقر الأمن الحضري لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني تم تقديمه أمام النيابة المحلية.