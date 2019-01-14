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قسنطينة.. حجز أكثر من قنطارين من اللحوم الفاسدة

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قسنطينة.. حجز أكثر من قنطارين من اللحوم الفاسدة
بقلم نويس عبد الجلال

تمكنت مصالح مديرية التجارة، بولاية قسنطينة، اليوم الإثنين، من حجز 239.8 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للإستهلاك.

العملية التي إستهدفت باعة “حي ملاح سليمان”، قد أسفرت عن حجز هذه الكمية المعتبرة من اللحوم الحمراء والمتمثلة في “لحم الخروف و لحم مفروم و نقانق و أحشاء”.

وبعد التحقيقات الأولية وعلى إثر معاينة هذه اللحوم المعروضة، تم التأكد من أنها غير صالحة للإستهلاك لعدم إحترام إلزامية النظافة الصحية.

وقد بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المنتجات الفاسدة والمهددة لصحة المواطن 23 مليون سنتيم.


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