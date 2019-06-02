قسنطينة.. حجز أكثر من 18 ألف قرص مهلوس بعين سمارة

تمكنت فرقة البحث والتحري بالأمن قسنطينة من حجز 18180 قرصا من المؤثرات العقلية، وتم في العملية توقيف شخصين بصدد ترويج هذه المهلوسات ببلدية عين سمارة.

وبناء على معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات باستعمال سجل تجاري قديم ومحل يستعمل في تخزين البضاعة.

بعد عملية شراء الأدوية بفواتير وهمية ليتم ضبط خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 38 إلى 45 سنة و حجز البضاعة التي كانت بالمستودع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الخروب في قسنطينة بتهمة حيازة الأقراص المهلوسة والمتاجرة بها.

وللتذكير فقد تم منذ حوالي شهرين حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 36200 قرص من طرف فرقة البحث والتحري لأمن ولاية قسنطينة.