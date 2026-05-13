قسنطينة.. حجز أكثر من 23 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بقسنطينة، بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام بتاجنانت ومصالح الجيش الوطني الشعبي التابعة للناحية العسكرية الخامسة، على مستوى مفترق الطرق “القراح” بأولاد رحمون، ولاية قسنطينة، من حجز أكثر من 23850 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم حجز أكثر من 23850 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. كما أسفرت العملية عن توقيف شخص وحجز سيارة سياحية، مع استكمال الإجراءات القانونية. بإعداد ملف جزائي وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

