قسنطينة.. حجز أكثر من 361 ألف كبسولة ليريكا وتوقف 15 شخصا

فككت فرقة الـ”BRI” لأمن ولاية قسنطينة ، شبكة إجرامية وطنية تضم 15 فردا تتراوح أعمارهم بين 28 و54 سنة.

الشبكة تختص في تزوير الوثائق الرسمية وترويج المؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية، وحجز 361900 كبسولة من دواء ليريكا.

هذه العملية الشرطية، جاءت على إثر استغلال محققي الأمن الوطني لمعلومات، بخصوص قيام مجموعة إجرامية بترويج دواء ليريكا بكميات كبيرة.

حيث سارع أفراد الشرطة بفرقة البحث والتدخل لأمن الولاية، إلى تكثيف التحريات والأبحاث الميدانية، مما مكن من تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية.

وحجز 361900 كبسولة من دواء بريغابالين “ليريكا”، بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة، مركبتين، مجموعة من الملفات تضم وثائق رسمية وإدارية مزورة، ختم مزور، 02 أسلحة بيضاء، قارورة غاز مسيل للدموع .

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.